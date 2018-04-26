Пока не все игроки Na’ Vi получили австралийские визы для участия в IEM Sydney 1 мая

CEO украинской организации Natus Vincere Евгений Золотарев сообщил, что на данный момент только два игрока из состава по CS:GO получили австралийские визы для участия в Intel Extreme Masters XIII – Sydney. "Рожденные побеждать" должны провести первый матч против MVP PK 1 мая. Всего на соревновании выступят 16 коллективов. Общий призовой фонд IEM Sydney 2018 составит 250 тысяч долларов.

На данный момент виза есть у россиян – Дениса "electronic" Широпова и Егора "flamie" Васильева.