North стала чемпионом DreamHack Valencia 2018

Датская North одержала победу над бразильской Luminosity Gaming в финале DreamHack Valencia 2018. Счет встречи – 2:0. Датчане заработали 50 тысяч долларов. Бразильцам достались 20 тысяч долларов.
DreamHack Valencia 2018 прошел с 12 по 14 июля в Испании. Восемь команд разыграли призовой фонд в 100 тысяч долларов.
Валенсия (Испания)
DreamHack Valencia 2018
Плей-офф
Финал
North – Luminosity Gaming – 2:0 (16:7 @ Inferno, 16:9 @ Mirage)
CHAMPIONS 🏆🏆🏆!– North (@TheNorthIsHere) 14 июля 2018 г.
We take down @Luminosity 16-9 on Mirage and we win the game 2-0!
Dust that shoulder off @Officialvalde @KjaerbyeCS @Mixwell @MSLcsgo @aizylife @avecsgo!#HearTheRoar pic.twitter.com/mry5amJBOr
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