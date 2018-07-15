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North стала чемпионом DreamHack Valencia 2018


Датская North одержала победу над бразильской Luminosity Gaming в финале DreamHack Valencia 2018. Счет встречи – 2:0. Датчане заработали 50 тысяч долларов. Бразильцам достались 20 тысяч долларов. 

DreamHack Valencia 2018 прошел с 12 по 14 июля в Испании. Восемь команд разыграли призовой фонд в 100 тысяч долларов. 

Валенсия (Испания) 

DreamHack Valencia 2018 

Плей-офф 

Финал 

North – Luminosity Gaming – 2:0 (16:7 @ Inferno, 16:9 @ Mirage) 

 

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Материалы других СМИ