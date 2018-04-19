Natus Vincere, Virtus.pro и Gambit Esports выступят на турнире в Москве

Организаторы Adrenaline Cyber League 2018 объявили обладателей прямых приглашений на турнир по CS:GO. Ими стали Natus Vincere, Virtus.pro и Gambit Esports. Еще один участник соревнования определится по итогам отборочных. Регистрация на открытую квалификацию будет проходить с 21-го по 29 апреля.

Adrenaline Cyber League 2018 пройдет 23 и 25 мая в Москве. Призовой фонд соревнования составит 100 тысяч долларов. В прошлом году чемпионом стала Virtus.pro, переигравшая в финале Natus Vincere.