15:15 19 апреля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Natus Vincere, Virtus.pro и Gambit Esports выступят на турнире в Москве


Организаторы Adrenaline Cyber League 2018 объявили обладателей прямых приглашений на турнир по CS:GO. Ими стали Natus Vincere, Virtus.pro и Gambit Esports. Еще один участник соревнования определится по итогам отборочных. Регистрация на открытую квалификацию будет проходить с 21-го по 29 апреля.

Adrenaline Cyber League 2018 пройдет 23 и 25 мая в Москве. Призовой фонд соревнования составит 100 тысяч долларов. В прошлом году чемпионом стала Virtus.pro, переигравшая в финале Natus Vincere.

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Материалы других СМИ
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