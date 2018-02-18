Na`Vi и Gambit стартовали с побед на киевском SL i-League

Украинская Natus Vincere переиграла HellRaisers в первом туре StarSeries i-League, который стартовал вчера в Киеве. Счет встречи – 2:0. СНГ-коллектив Gambit также стартовал с победы над шведской Fnatic (2:1). В следующем туре состоится очное противостояние Na`Vi и Gambit.

Всего на групповом этапе по швейцарской системе выступят 16 коллективов. В плей-офф пройдет половина. Триумфатор первенства определится 25 февраля в "Киев Киберспорт Арена". Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.