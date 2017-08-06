12:00 6 августа | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Mousesports подпишет нового игрока по CS:GO

Состав mousesports по CS:GO этим летом пополнит новый игрок. Об этом во время личной трансляции сообщил член команды Робин "ropz" Кул. По словам эстонца, официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшие дни. О том, кому придется покинуть коллектив, пока информации нет. Отметим, что ранее экс-киберспортсмен PENTA Sports Миика "suNny" Кемппи заменил в составе "мауз" Кристиана "loWel" Гарсию.

На сегодняшний день состав mousesports выглядит следующим образом: Крис "chrisJ" де Йонг (Голландия), Денис "denis" Хоувел (Германия), Томаш "oskar" Штястны (Чехия), Робин "ropz" Кул (Эстония), Миикка "suNny" Кемппи (Финляндия).

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