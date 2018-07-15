MIBR подписала американца "tarik"

Бывший игрок Cloud9 Тарик "tarik" Целик стал игроком MIBR, сообщает официальный сайт бразильской организации. Целик заменил в составе Рикардо "boltz" Прасса. 22-летний американец турецкого происхождения с августа 2017 года выступал за Cloud9, с которой сенсационно выиграл ELEAGUE Major 2018.
Ближайшим турниром для обновленного состава MIBR станет ELEAGUE CS:GO Premier 2018 с призовым фондом в миллион долларов. Чемпионат пройдет с 21 по 29 июля в Атланте.
Состав MIBR: Фернандо "fer" Альваренга, Габриэль "FalleN" Толедо, Марсело "coldzera" Давид, (все – Бразилия), Джейк "Stewie2k" Йип, Тарик "tarik" Целик (оба – США).
NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Os celulares não param de tocar. Bem vindo à família MIBR @tarik!– MIBR (@mibr) 14 июля 2018 г.
BREAKING NEWS: The phones have been off the hook. Please welcome @tarik to the MIBR family! #SomosMIBR 🇧🇷https://t.co/9gNiERzD6H pic.twitter.com/nXQolHHuGI