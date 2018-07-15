MIBR подписала американца "tarik"

Бывший игрок Cloud9 Тарик "tarik" Целик стал игроком MIBR, сообщает официальный сайт бразильской организации. Целик заменил в составе Рикардо "boltz" Прасса. 22-летний американец турецкого происхождения с августа 2017 года выступал за Cloud9, с которой сенсационно выиграл ELEAGUE Major 2018.

Ближайшим турниром для обновленного состава MIBR станет ELEAGUE CS:GO Premier 2018 с призовым фондом в миллион долларов. Чемпионат пройдет с 21 по 29 июля в Атланте.

Состав MIBR: Фернандо "fer" Альваренга, Габриэль "FalleN" Толедо, Марсело "coldzera" Давид, (все – Бразилия), Джейк "Stewie2k" Йип, Тарик "tarik" Целик (оба – США).