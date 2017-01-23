Liquid и EnVyUs понадобилось 16 дополнительных раундов для определения победителя

Французский коллектив Team EnVyUs переиграл американскую Team Liquid в первом туре группового этапа ELEAGUE Major, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Встреча прошла на карте de_cache и закончилась со счетом 21: 25. Стоит отметить, что Liquid победила в восьми раундах подряд и перевела встречу в дополнительное время со счета 7:15. Всего в чемпионате принимают участие 16 коллективов, восемь из которых пройдут в стадию плей-офф. Победитель чемпионата определится 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Групповой турнир

Первый тур

Team EnVyUs (Франция) - Team Liquid (США) - 25:21