Гендир Natus Vincere – о поражении в Атланте: "Побеждает не тот, кто все время выигрывает"

Генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарев отдал должное составу по CS:GO, несмотря на поражение в полуфинальном матче плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2018 против Team Liquid (13:16 @ Dust2, 9:16 @ Overpass). Он не стал критиковать коллектив, отметив волевые качества киберспортсменов. "Рожденные побеждать" заработали на турнире 80 тысяч долларов.

ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходит в Атланте. В соревновании принимали участие восемь команд. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов, из которых победителю достанется 500 тысяч. В решающем поединке Team Liquid встретится с датской Astralis.

– Побеждает не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдаётся! – написал на своей странице в Твиттере Золотарев.