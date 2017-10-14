FaZe Clan выиграла ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Европейский состав FaZe Clan по CS:GO нанес поражение датской Astrlais в финальном матче плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017. Счет поединка – 2:0. Соревнование проходило в Атланте. Призовой фонд составлял миллион долларов, из которых половина досталась триумфаторам. Единственная команда из СНГ-региона – Natus Vincere – не смогла преодолеть групповой этап.

Атланта (США)

ELEAGUE CS:GO Premeier 2017

Плей-офф

Полуфинал

Astralis (Дания) – FaZe Clan (Европа) –0:2 (14:16 @ Cache, 7:16 @ Overpass)

Astralis: Андреас "Xyp9x" Хойслет, Николай "device" Ридтц, Маркус "Kjaerbye" Кьебю, Лукас "gla1ve" Россандэр, Петер "dupreeh" Расмуссен (все – Дания)

FaZe Clan: Никола "NiKo" Ковач (Босния и Герцеговина), Финн "karrigan" Андерсен (Дания), Ховард "rain" Найгард, Олоф "olofmeister" Кайбьер, Ладислав "GuardiaN" Ковач.