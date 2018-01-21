Егор "flamie" Васильев: "Игра Na’ Vi – лед и пламень"

Игрок Natus Vincere Егор "flamie" Васильев выразил удовлетворение крупной победой в матче 2-го тура группового этапа ELEAGUE Major 2018 над немецкой BIG. Состав украинской организации по CS:GO переиграл оппонента на карте Inferno со счетом 16:1.

Киберспортсмен выразил надежду, что команда продолжит играть так же. Напомним, что в 1-м туре "Рожденные побеждать" уступили Gambit Esports со счетом 5:16 на карте Nuke. Сегодня Na’ Vi встретится с американской Team Liquid, матч начнется в 19:15 по московскому времени.

"Лед и пламень – вот как выглядит наша игра. Надеюсь, мы продолжим как в этот день, а не прошлый", – написал на своей странице в Твиттере flamie.