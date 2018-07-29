Даниил "Zeus" Тесленко: "Видимо, главные победы Na’ Vi еще впереди"

Капитан Natus Vincere Даниил "Zeus" Тесленко выразил сожаление по поводу поражения в полуфинальном матче плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2018 с Team Liquid (13:16 @ Dust2, 9:16 @ Overpass). Киберспортсмен подчеркнул, что опытные игроки – он и "Иоанн" Edward Сухарев – могли выступить лучше. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Рожденные побеждать" заработали на турнире 80 тысяч долларов. ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходит в Атланте. В соревновании принимали участие восемь команд. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов, из которых победителю достанется 500 тысяч. В решающем поединке Team Liquid встретится с датской Astralis.

"Старички недожали Видимо, главные победы ещё впереди ! Сейчас двухнедельный отпуск. Первый турнир после отдыха 28 августа "дримхак" в Швеции. Постараюсь найти силы записать блог и поделится мыслями. Всем кто болел за нас, большое спасибо, друзья! Хейтеры ликуйте!", – написал на своей странице в Твиттере Zeus.