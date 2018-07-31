23:18 31 июля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Андрей "B1ad3" Городенский: "В 31 все еще можно быть хорошим игроком"


31-летний наставник состава по CS:GO организации Gambit Esports Андрей "B1ad3" Городенский рассказал в интервью командному порталу о причинах своего перехода на тренерскую позицию, а также о потенциале СНГ-пятерки.

Напомним, Городенский перешел в "Гамбит" из FlipSid3 Tactics, где был капитаном состава по CS:GO. Его арендное соглашение в новой организации продлиться до осени текущего года.

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  • - В моем возрасте все еще можно быть хорошим игроком, но внутриигровым лидером очень тяжело, – отметил B1ad3. – Поэтому я решил, что пора становиться тренером. Все игроки в Гамбит очень талантливы. У этой команды очень высокий потенциал. Я находился на этапе, когда собирался переходить на должность тренера. Тут наши интересы совпали.

 

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