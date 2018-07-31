Андрей "B1ad3" Городенский: "В 31 все еще можно быть хорошим игроком"

31-летний наставник состава по CS:GO организации Gambit Esports Андрей "B1ad3" Городенский рассказал в интервью командному порталу о причинах своего перехода на тренерскую позицию, а также о потенциале СНГ-пятерки.

Напомним, Городенский перешел в "Гамбит" из FlipSid3 Tactics, где был капитаном состава по CS:GO. Его арендное соглашение в новой организации продлиться до осени текущего года.