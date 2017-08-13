Александр "s1mple" Костылев: "Guardian" ушел, потому что не хотел играть в Na’ Vi"

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев подчеркнул, что его экс-партнер по команде Ладислав "GuardiaN" Ковач покинул "Рожденных побеждать" из-за нежелания выступать в этом составе. Украинский киберспортсмен также отметил, что словак раньше был его кумиром. "Гардиан" в этом месяце перешел в FaZe Clan.

– "Guardian" ушел, потому что не хотел играть в этой команде, – приводят слова "s1mple" на портале reddit.com. – Я видел много роликов, где он говорил о потере мотивации и прочем. Хочу сказать, что он был моим идолом перед тем, как я присоединился к Na’ Vi… потом я увидел его с плохой стороны. Он обманывал нас много раз. Например, перед буткемпом в Москве. Это было перед его свадьбой, но он говорил, что все будет в порядке. Но за день до начала, он сказал: "Извините, ребята, я не смогу приехать". В команде ты должен быть профессионалом, стремиться стать чемпионом. Нужно много играть вместе, много тренироваться, стараться побеждать.