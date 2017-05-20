В Дудинке открылся этап Мирового тура

В городе Дудинка Красноярского края состоялась торжественная церемония открытия этапа Мирового тура среди женских команд CCT Arctic Cup. Эти соревнования проводятся Федерацией керлинга России и местными властями при продержке компании "Норильский никель". Они являются тестовыми для подготовки зимней Универсиады, которую в 2019 году примет Красноярск. За уникальный кубок в виде ледокола поборются сборные из мировой элиты – Канада, США, Финляндия, Швеция, Швейцария. Россия представлена сразу тремя командами, в том числе скипа Анны Сидоровой (вице-чемпионки мира) и скипа Виктории Моисеевой (чемпионки Европы).

– Подобные соревнования пройдут в нашем регионе впервые, и для нас большая честь принимать их, – заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. – Разыграть кубок предстоит на единственной в мире спортивной арене за Северным полярным кругом – стадионе "Таймыр". Желаю, чтобы турнир прошел в честной и интересной борьбе. Рад, что именно в Дудинке собралось такое созвездие выдающихся мастеров керлинга. Надеюсь, турнир станет традиционным. (Олег ШАМОНАЕВ)