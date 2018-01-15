Зарегистрировано пять кандидатов на пост президента РШФ

Российская шахматная федерация (РШФ) на своем официальном сайте объявила о регистрации пяти кандидатов на пост президента организации. Регистрация претендентов на пост завершится 18 января.

15 января стало известно о о регистрации в качестве кандидатов Эдуарда Субоча, Заурбека Мальсагова, Ивана Старикова, Сергея Нестерова и Андрея Селиванова. Действующим главой РШФ является Андрей Филатов. Ранее президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявлял, что может подать заявку на участие в выборах президента РШФ.

Выборы главы Российской шахматной федерации состоятся 3 февраля.