Сергей Карякин: "Легкой жизни в матче за звание чемпиона мира у Карлсена не будет"

Россиянин Сергей Карякин считает, что форма не имеет большого значения перед матчем за звание чемпиона мира. В ноябре 26-летний российский гроссмейстер сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

- Матч на первенство мира настолько особенный турнир, что форма Карлсена не имеет большого значения, - цитирует "Р-Спорт" Карякина. - Важно, насколько он сумеет подготовиться к данному матчу, и не только к шахматам, а и психологически. Интересно, будет ли на него давить необходимость побеждать в матче? Но это вопросы к нему, а я скажу, что легкой жизни у него не будет.

Левон Аронян мне тоже говорил, что не стоит переоценивать фактор формы перед титульным матчем, Вишванатан Ананд становился чемпионом мира, подходя к старту чуть ли не в безобразном состоянии.

Верно, но почву для анализа Карлсен все равно дает. Он довольно много играет, на Всемирной шахматной олимпиаде, на турнире в Бильбао. Вопрос в том, чтобы найти те крупинки, те его стилевые особенности, которые я смогу или использовать, или, наоборот, избежать их в игре. Эта работа не видна стороннему взгляду, но она ведется.