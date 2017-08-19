Сергей Карякин: "Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт на своем"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин пошутил насчет выступления Гарри Каспарова на турнире по блицу и рапиду в Сент-Луисе. Он сравнил выступление 13-кратного чемпиона мира с последним в карьере стартом ямайского спринтера Усэйна Болта на ЧМ-2017.

Отметим, что Каспаров вернулся в профессиональный спорт после официального завершения карьеры в 2005 году, однако он заявил, что это не означает его полноценного возвращения. На турнире в Сент-Луисе он занял восьмое место.

– По крайней мере, Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт, – написал в Твиттере Карякин.

Напомним, из-за травмы Усэйн Болт не смог добежать до финиша во время эстафеты на ЧМ-2017, которая стала для него последним стартом в карьере.