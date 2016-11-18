Магнус Карлсен: "Мне повезло, что я не проиграл Карякину в пятой партии"

Норвежец Магнус Карлсен подчеркнул после пятой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным, что ему повезло. Он признал, что допустил ошибку в собственных записях. Встреча завершилась ничьей. После пяти партий счет ничейный – 2,5:2,5. Шестая партия состоится в пятницу, Карякин будет играть белыми фигурами.

– Думал, что записал 39-й ход, но потом заметил: у меня оставалось больше времени, – приводит NRK слова Карлсена. – Если бы я понял это, то взял бы паузу. А вместо этого допустил серьезную ошибку, после которой только защищался. Мне повезло, что я не проиграл.