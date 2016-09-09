Кирсан Илюмжинов вручил Борису Постовскому Золотой знак ФИДЕ

Во время Всемирной шахматной Олимпиады в Баку президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов вручил Золотой знак ФИДЕ известному шахматному деятелю, заслуженному тренеру России Борису Постовскому. Так отмечен многолетний добросовестный труд Бориса Наумовича на благо шахмат.

Борис Наумович Постовский родился 31 мая 1937 года в Москве. В 1970-е годы полностью посвятил себя шахматам. Возглавлял шахматный отдел "Буревестника", был директором школы Василия Смыслова, выиграл чемпионат СССР по переписке (1979 - 1980), опекал Сергея Тивякова и Александра Чернина. Тренировал команду Москвы на Спартакиадах народов СССР. Был секундантом Василия Смыслова.

В начале 90-х Постовский возглавил мужскую сборную России, которая под его руководством выиграла четыре шахматных Олимпиады (1994-2000) и чемпионат мира-1997. Борис Постовский – международный арбитр, главный судья матча Ж. Полгар – Иоселиани (1993), командного чемпионата России (2011), Мемориала Алехина (2013), Мемориала Петросяна (2014), этапа Гран-при ФИДЕ в Ханты-Мансийске (2014) и других крупных соревнований.

После переезда в США в начале нового века тренировал сборную этой страны. Имя Постовского внесено в Золотую книгу ФИДЕ, он лауреат ФИДЕ в номинации за особые заслуги (2014, медаль Тиграна Петросяна).