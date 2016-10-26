Кирсан Илюмжинов: "FIDE не будет переносить женский ЧМ в Иране"

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов рассказал, что Международная шахматная федерация (FIDE) не рассматривает возможность переноса в другую страну женского чемпионата мира 2017 года, который состоится в Иране. Ранее сообщалось, что шахматистка из США Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира из-за необходимости надевать в Иране хиджаб.

– В FIDE 187 членов, каждый из них имеет право проводить шахматные соревнования. Все эти страны имеют свои законы и обычаи, в соответствии с которыми проводят турниры. FIDE придерживается убеждения, что эти законы следует уважать, – приводит слова Илюмжинова ТАСС со ссылкой на иранское агентство Тасним. – Турнир со 100-процентной гарантией будет проведен. Тем более, как я убедился, подготовка к нему ведется на самом высоком уровне. Надеюсь, что это будет один из лучших чемпионатов в истории.