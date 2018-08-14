Карякин занял четвертое место на турнире по рапиду в Сент-Луисе

Россиянин Сергей Карякин в заключительный день турнира по рапиду в Сент-Луисе проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и французом Максимом Вашье-Лагравом. Таким образом, он разделил четвертое место с армянином Левоном Ароняном и кубинцем Пересом Домингесом - по 9 очков.

Другой россиянин Александр Грищук в заключительный день проиграл американцу Уэсли Со и сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и армянином Левоном Ароняном. В турнирной таблице он разделил девятое и десятое место с индийским гроссмейстером.

Первое место разделили американец Хикару Накамура и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров - по 12 очков. Третье место занял американец Фабиано Каруана​ - 11 очков.