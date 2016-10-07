Карякин готов прыгнуть в одежде в бассейн, если победит Карлсена

Россиянин Сергей Карякин готов совершить неординарный поступок в случае победы в матче за звание чемпиона мира, например, прыгнуть в бассейн в одежде. В ноябре Карякин сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

- У меня были шуточные споры. Так, мы в свое время договорились с Александром Грищуком, что если я выиграю у шахматиста с рейтингом 2600, то выложу в Instagram фотографию с подписью "я красава", так я и сделал, - приводит ТАСС слова Карякина. - И тут тоже я готов на подобный неординарный поступок, например, прыгнуть в одежде в бассейн. Побриться наголо я не готов - все-таки я публичная фигура, но укоротить прическу - почему нет.

Также он заявил, что предыдущий соперник Карлсена индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд давал ему советы перед встречей с норвежцем.

- Он поддержал, пожелал удачи и кое-что посоветовал, - сказал россиянин. - Вообще, все шахматисты вчера на Мемориале Таля желали удачи, давали советы. Я не ожидал.