Карлсен, Ананд, Аронян, Свидлер и Грищук вышли во второй круг Кубка мира

В Тбилиси были сыграны вторые партии первого круга Кубка мира, победитель и финалист которого получат путевки в турнир претендентов.

Победив в своих матчах, во второй круг прошли, в том числе, Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со, Хоу Ифань.

Отметим, что пока все россияне продолжают борьбу. Во второй круг уже прошли Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Евгений Наер.

Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Борис Грачев, Антон Демченко, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев проведут тай-брейк.​