Илюмжинов зарегистрирован кандидатом в президенты РШФ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов зарегистрирован кандидатом в президенты Российской шахматной федерации, информирует официальный сайт РШФ. Его кандидатуру поддержали собрания шахматистов Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Астраханской области и Владимирской области.

Выборы президента РШФ состоятся 3 февраля 2018 года в Москве во время XIII съезда организации. На пост главы федерации претендуют также Эдуард Субоч, Заурбек Мальсагов, Иван Стариков, Сергей Нестеров и Андрей Селиванов.