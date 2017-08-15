Гарри Каспаров: "Участие в турнире в Сент-Луисе не означает возобновления карьеры"

13-й чемпион мира Гарри Каспаров отметил, что участие в турнире в Сент-Луисе не означает его возвращения в профессиональные шахматы. Он подчеркнул, что после турнира вернется к своей повседневной деятельности.

– С тех пор, как я ушел из профессиональных шахмат в 2005 году, посвятил большую часть своей жизни тому, чтобы продвигать шахматы по всему миру, – написал в своем Фейсбуке Каспаров. – Я рад, что мое кратковременное появление на турнире в Сент-Луисе привлекло дополнительное внимание к нему. Хочется сразу высказаться относительно моей будущей деятельности в шахматах. Я всегда настроен оптимистично, но в 54 года у меня такие же шансы набрать шахматную форму меня же 40-летнего, как и вернуть волосы 20-летнего.

После Сент-Луиса я не собираюсь продолжать играть. Это не возобновление карьеры, а небольшой перерыв. Сегодня моя жизнь – это время с семьей, правозащитная деятельность, чтение лекций, продвижение шахмат через мой фонд. А все доходы, которые я получу от этого мероприятия, будут направлены на продвижение шахмат в Африке.