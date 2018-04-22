Йордан нокаутировал Маликова и сломал ему ребро

Россиянин Павел Маликов нокаутом проиграл индонезийцу Дауде Йордану в Екатеринбурге. Бой был за звание официального претендента на титул чемпиона WBA в легком весе.

В восьмом раунде Йордан нанес удар Маликову по печени. Тот упал на ринг и не смог продолжить бой.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на промоутера Алексея Титова, российский боксер сломал ребро.

"Предварительно, у Маликова перелом ребра. Сейчас его повезли в больницу для постановки точного диагноза", - сказал Титов.