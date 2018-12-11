Владимир Хрюнов: "Следующим соперником Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев"

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником украинца Василия Ломаченко станет россиянин Роман Андреев.

- Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, - говорится в сообщении Хрюнова в Инстаграме.

Напомним, ранее Ломаченко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO победил пуэрториканца Хосе Педрасу.

32-летний Роман Андреев провел 22 боя на профессиональном ринге и во всех победил, 16 раз он одержал победу нокаутом.

Нокаутер без нокаута. Ломаченко победил Педрасу по очкам