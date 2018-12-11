Владимир Хрюнов: "Следующим соперником Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев"

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником украинца Василия Ломаченко станет россиянин Роман Андреев.
- Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, - говорится в сообщении Хрюнова в Инстаграме.
Напомним, ранее Ломаченко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO победил пуэрториканца Хосе Педрасу.
32-летний Роман Андреев провел 22 боя на профессиональном ринге и во всех победил, 16 раз он одержал победу нокаутом.
Василий Ломаченко @lomachenkovasiliy победил Педразу и защитил свои титулы @wbaboxingofficial и WBO. Следующий соперником Василия станет российский боксёр Роман Андреев @roman_andreev1986 🇷🇺 возглавляющий рейтинг WBO . Roman Andreev next opponent to Vasily Lomachenko @trboxing
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