10:27 | Бокс — Профессиональный

Владимир Хрюнов: "Следующим соперником Ломаченко станет российский боксер Роман Андреев"

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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником украинца Василия Ломаченко станет россиянин Роман Андреев.

- Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, - говорится в сообщении Хрюнова в Инстаграме.

Напомним, ранее Ломаченко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO победил пуэрториканца Хосе Педрасу.

32-летний Роман Андреев провел 22 боя на профессиональном ринге и во всех победил, 16 раз он одержал победу нокаутом.

 

Нокаутер без нокаута. Ломаченко победил Педрасу по очкам

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BrKHDq9BiK9/

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