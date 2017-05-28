Владимир Хрюнов: "Чудинов стал жертвой игры вокруг чемпионского титула"

Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что причиной поражения Федора Чудинова в поединке с Джорджем Гроувзом стал простой российского боксера. Чудинов проиграл Гроувзу в бою за титул WBA (Super) техническим нокаутом в шестом раунде.

- На результате боя сказалось самое главное - то, что Федор стал жертвой игры вокруг чемпионского титула и такое длительное время не мог проводить бои, - цитирует "Р-Спорт" Хрюнова. - Он фактически был обобран в бою с Феликсом Штурмом. И у него был изъят титул, хотя у Штурма был обнаружен позитивный допинг-тест. И полтора года ему не давали проводить бои. И после такого длительного простоя он был вынужден встретиться с боксером, который за это время боксировал трижды.

Это самый главный момент. Начало боя ему удалось и у одного из судей Федор вел в счете по очкам. А дальше уже вот так получилось. Остановку боя я считаю своевременной, потому что самое главное - это защита здоровья спортсмена. Федор - молодой и сильный боксер, и думаю, что мы увидим еще немало интересных боев с его участием.