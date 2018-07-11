Владимир Хрюнов: "Бой на "Уэмбли" не станет проблемой для Поветкина"

Экс-менеджер Александра Поветкина, а также промоутер, организатор боев профессионального бокса Владимир Хрюнов поделился своим взглядом на предстоящий бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. Этот поединок предполагается провести 22 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.



– Я был на стадионе "Уэмбли" в прошлом году, когда Джошуа дрался с Кличко. И я считаю выступление перед такой большой аудиторией, с одной стороны, является преимуществом, так как тебя поддерживают, но с другой стороны, тебя обязывают, – сказал Хрюнов. - Для Джошуа этот бой – хорошая перспектива завершить карьеру, потому что я не сомневаюсь, что Александр Поветкин в этом бою выиграет. Будет ли ему тяжело перед английской публикой? Насколько я знаю Александра Поветкина – он рожден для геройских историй и этот бой именно то, для чего он начинал заниматься боксом – встретиться с тем, кто обладает всеми титулами и разгромить его. (Петр ГРИГОРЕНКО)