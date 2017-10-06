Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и победить Джошуа

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко дал понять, что хочет вернуться на ринг и отомстить Энтони Джошуа за победу над Владимиром Кличко. Джошуа и Кличко-младший провели бой 29 апреля 2017 года, Джошуа победил в 11-м раунде техническим нокаутом и завоевал чемпионские пояса IBF, WBA и IBO.

- Это был выдающийся бой, - цитирует Fight Hub TV Кличко-старшего. - Я чувствую себя немного виноватым, потому что сказал Владимиру, чтобы он не был таким активным в шестом раунде, когда он отправил Джошуа на пол. Я был удивлен, что Джошуа так быстро восстановился и смог победить Владимира. Если бы я не сказал Владимиру остановиться, он бы смог нокаутировать его в шестом, может быть, в седьмом раунде.

Я в свое время проиграл Крису Берду. Владимир вернулся и уничтожил Криса Берда. Потом Владимир проиграл Корри Сандерсу, я нокаутировал Корри Сандерса в следующем бою.

Бой против Джошуа - моя мечта. Я чувствую, что смогу провести его лучше брата, я должен сражаться с Джошуа и вернуть в семью чемпионский пояс. Я очень скучаю по боксу, он будет в моем серде всю жизнь.

Последний официальный бой Кличко-старший провел 8 сентября 2012 года в Москве против Мануэля Чарра. После этого он занялся политикой, а с 2014 года является мэром Киева.