Василий Ломаченко: "Возможно, в следующем году выйду на ринг против Майки Гарсии"

Украинский боксер Василий Ломаченко - о своей победе над Хосе Педрасой. Он отметил, что его следующим соперником может стать Майки Гарсия.

- Педраса настоящий воин, он проделал очень хорошую работу, - сказал украинец в интервью после поединка. - Я уважаю его и его команду. Конечно, я доволен своим выступлением. Я стал немного ближе к своей мечте, своей цели. Хотел бы поздравить с днем рождения Боба Арума и поблагодарить свою команду, а также всех, кто пришел поддержать меня. С плечом все нормально, я здоров на что процентов. Конечно, я хочу завоевать еще два пояса. Возможно, в следующем году у нас получится организовать бой с Майки Гарсией.