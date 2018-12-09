10:28 | Бокс — Профессиональный

Василий Ломаченко: "Возможно, в следующем году выйду на ринг против Майки Гарсии"

Обсудить
0

Украинский боксер Василий Ломаченко - о своей победе над Хосе Педрасой. Он отметил, что его следующим соперником может стать Майки Гарсия.

- Педраса настоящий воин, он проделал очень хорошую работу, - сказал украинец в интервью после поединка. - Я уважаю его и его команду. Конечно, я доволен своим выступлением. Я стал немного ближе к своей мечте, своей цели. Хотел бы поздравить с днем рождения Боба Арума и поблагодарить свою команду, а также всех, кто пришел поддержать меня. С плечом все нормально, я здоров на что процентов. Конечно, я хочу завоевать еще два пояса. Возможно, в следующем году у нас получится организовать бой с Майки Гарсией.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/trboxing/status/1071641336514629634

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...