Василий Ломаченко: "Линарес дал мне еще один урок в боксе"

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над Хорхе Линаресом поблагодарил соперника. Украинец нокаутировал венесуэльца в десятом раунде и завоевал титул WBA.

- Я счастлив, очень счастлив. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам, хочу сказать спасибо Хорхе Линаресу, - заявил Ломаченко после завершения боя. - Он великий боксер и он дал мне еще один урок в боксе.

Нокдаун в шестом раунде? Это был его лучший удар. Я знал про этот удар в его арсенале, но он был действительно хорош. Я думал про последние три раунда и я готовился хорошо их провести. У меня было задание от отца – работать по корпусу и я сделал это.