Валерий Газзаев: "Нужно поддержать Гассиева, несмотря на поражение. Он доказал, что является боксером мирового уровня"

Известный российский тренер, победитель Кубка УЕФА-2005, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился с "СЭ" впечатлениями от финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором россиянин Мурат Гассиев по очкам проиграл украинцу Александру Усику.

– Усик в этом поединке был сильнее. И в тактическом плане, и физически лучше выглядел, к сожалению, – отметил Газазев. – Все болели за нашего земляка и ожидали победы Гассиева. Но Усик продемонстрировал высокий уровень готовности. У Гассиева были отдельные выпады и удары, но Усик оказался сильнее и по праву стал абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.

– Бой продлился все 12 раундов, были ли шансы у Гассиева в такой равной борьбе?

– Первые четыре раунда Гассиев хорошо держался, но потом потихоньку преимущество перешло к Усику. Особенно по количеству ударов. Усик старался набирать очки за счет количества ударов. В конце Гассиеву было непросто, за счет характера шел вперед. Итоговый разрыв оказался небольшим. Для Гассиева это первое поражение в карьере – его нужно поддержать, ведь он еще молод. Из поражений нужно делать правильные выводы, без них не бывает побед. Учитывая его характер и уровень профессионализма, знаю, что Гассиев будет добиваться побед. Он доказал, что является боксером мирового уровня. Мы его поддерживаем, несмотря на эту неудачу. (Игорь НОВИКОВ)

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