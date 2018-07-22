18:11 | Бокс — Профессиональный

В Интернете раскритиковали реакцию Порошенко на победу Усика

Петр ПОРОШЕНКО. Фото AFP
Петр ПОРОШЕНКО. Фото AFP

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его слова после победы боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым. Порошенко назвал Усика символом "украинской борьбы" и "приближения победы".

Перед началом боя он заявлял: Никакой политики. Но она подкралась в лице, которое вряд ли соображает, что его поздравления - это ложка дегтя, и не только для Александра, - написал пользователь Александр Черняк в комментариях под записью Порошенко.

Поучитесь у Александра Усика и Мурата Гассиева дружбе между украинским и российским народами. Честь имею, чего и Вам желаю, - написал в Твиттере Александр Хацкевич

Не надо тут политики, Порошенко. Это спорт. И Александр победил достойно. Россия - сильная страна, и не надо нас стравливать. Достали уже. Мы все одной крови, и у вас не получится нас рассоединить и посеять ненависть, - так комментирует запись Порошенко Татьяна Головина.

Никакой приближающейся победы нет!!! Прекрасный боксер уже победил! И к нему относятся с огромным уважением во всем мире. И политика тут ни при чем, - прокомментировал запись пользователь Stanislav

Напомним, вчера Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Финал Всемирной боксерской суперсерии приняла Москва, бой прошел в столичном "Олимпийском".

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Материалы сюжета: Финал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Усик: 21 июля, Москва
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