В Интернете раскритиковали реакцию Порошенко на победу Усика

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его слова после победы боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым. Порошенко назвал Усика символом "украинской борьбы" и "приближения победы".

- Перед началом боя он заявлял: Никакой политики. Но она подкралась в лице, которое вряд ли соображает, что его поздравления - это ложка дегтя, и не только для Александра, - написал пользователь Александр Черняк в комментариях под записью Порошенко.

Перед началом боя он заявлял:Ни какой политики.Но она подкралась в лице,которое вряд ли соображает что его поздравления это ложка дёгтя и не только для Алексанра. – Александр Черняк (@okeansverdlovsk) 22 июля 2018 г.

- Поучитесь у Александра Усика и Мурата Гассиева дружбе между украинским и российским народами. Честь имею, чего и Вам желаю, - написал в Твиттере Александр Хацкевич.

Поучитесь у Александра УСИКА и Мурата ГАСИЕВА дружбе между украинским и российским народами. Честь имею, чего и Вам желаю. – Александр Хацкевич (@saper1963) 22 июля 2018 г.

- Не надо тут политики, Порошенко. Это спорт. И Александр победил достойно. Россия - сильная страна, и не надо нас стравливать. Достали уже. Мы все одной крови, и у вас не получится нас рассоединить и посеять ненависть, - так комментирует запись Порошенко Татьяна Головина.

Не надо тут политики Порошенко.Это спорт.И Александр победил достойно.Россия сильная страна и не надо нас стравливать.Достали уже.Мы все одной крови и у вас не получится нас рассоединить и посеять ненависть. – татьяна головина (@itaga12) 22 июля 2018 г.

- Никакой приближающейся победы нет!!! Прекрасный боксер уже победил! И к нему относятся с огромным уважением во всем мире. И политика тут ни при чем, - прокомментировал запись пользователь Stanislav.

Никакой приближающейся победы нет!!! Прекрасный боксер уже победил! И к нему относятся с огромным уважением во всем мире. И политика тут не причём. – Stanislav (@Stasvitalich) 21 июля 2018 г.

Напомним, вчера Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Финал Всемирной боксерской суперсерии приняла Москва, бой прошел в столичном "Олимпийском".