17:54 | Бокс — Профессиональный

Усик отказался от звания "Герой Украины"

Александр УСИК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр УСИК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что ему не нужно звание "Герой Украины". 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

– Герой? Не нужны мне никакие звезды, – цитирует "Р-Спорт" Усика. – Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии.

Боксер отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.

Напомним, после победы Усика над Гассиевым премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить абсолютному чемпиону мира звание "Героя Украины".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180801/1139972328.html

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Материалы сюжета: Финал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Усик: 21 июля, Москва
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