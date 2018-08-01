Усик отказался от звания "Герой Украины"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что ему не нужно звание "Герой Украины". 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

– Герой? Не нужны мне никакие звезды, – цитирует "Р-Спорт" Усика. – Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии.

Боксер отметил, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.

Напомним, после победы Усика над Гассиевым премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить абсолютному чемпиону мира звание "Героя Украины".