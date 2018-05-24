Трамп помиловал боксера, ставшего первым темнокожим чемпионом мира

Президент США Дональд Трамп помиловал боксера Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе, информирует CNN.

Он был осужден в 1913 году по закону Манна за перевоз между штатами женщин в "аморальных целях". Боксера приговорили к одному году и одному дню тюрьмы, несмотря на то, что противоправные действия он совершил еще до принятия закона. Против него дала показания женщина, с которой он встречался в 1909 и 1910 годах.

Семь лет Джонсон был за границей. По возвращении в 1920 году в США он отбыл свой срок, а на свободу вышел в июле 1921 года. Умер боксер в 1946 году.

На подписании документа о помиловании, вопрос о котором поднимался не раз, присутствовал актер Сильвестр Сталлоне. Последний, как отмечается, и рассказал Трампу историю Джонсона.