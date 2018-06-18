Том Леффлер: "Головкина все еще терзает вопрос, был ли Альварес в первом бою "настоящий"

Менеджер чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал, что казахстанец все еще сомневается, принимал ли Сауль Альварес допинг накануне очного боя осенью 2017 года. Тогда, напомним, 12-раундовый поединок закончился вничью.

- Геннадий с уважением относится к умениям Сауля, но его все еще терзает вопрос, был ли Альварес в первом бою "настоящий", - цитирует Boxingnews24 Леффлера. - Физически он очень отличался от Головкина, он даже сильно отличался от собственной версии, которая предстала перед нами в поединке с Чавесом. Так что Геннадий все еще задается этим вопросом, и Альваресу есть что доказывать.

Ранее промоутер мексиканского боксера Оскар де ла Хойя заявил, что матч-реванш между бойцами пройдет 15 сентября.

Напомним, в начале 2018 года Альварес был пойман на употреблении допинга и дисквалифицирован на полгода. Срок "бана" истекает в июне.