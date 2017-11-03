Стиверн оказался тяжелее Уайлдера более чем на 15 кг

В Бруклине состоялось взвешивание супертяжеловесов Деонтея Уайлдера и Бермейна Стиверна. Их поединок за чемпионский титул по версии WBC, который принадлежит Уайлдеру, состоится в ночь с 4 на 5 ноября.

Как сообщает Boxingscene, канадец Стиверн оказался тяжелее американца Уайлдера – 115,212 кг против 99,790 кг.

Их поединку будет предшествовать бой за звание чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Россиянин Сергей Липинец, вес которого составил 63,389 кг, встретится с японцем Акихиро Кондо, чей вес – 63,276 кг.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Уайлдер – Стиверн