Стивенсон введен в искусственную кому после боя с Гвоздиком

Канадский боксер Адонис Стивенсон введен в искусственную кому после боя за звание чемпиона WBC в весе до 79,38 кг против Александра Гвоздика, сообщает Boxingscene. Украинец нокаутировал соперника в 11-м раунде. Стивенсон был госпитализирован и доставлен в отделение интенсивной терапии.

- Я не хочу много коментировать, но сейчас я в больнице, нахожусь рядом с ним и стараюсь поддержать. Он чемпион, он боец, он будет бороться, - сказала невеста Стивенсона Симоне Год.

Стивенсон потерпел первое поражение за 8 лет и проиграл чемпионский пояс, который завоевал в 2013 году.