СМИ: следующим соперником Джошуа будет Поветкин

Промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Шелли Финкел сказал, что его клиент не будет ближайшим соперником чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. Его следующим противником будет обязательный претендент на титул WBA россиянин Александр Поветкин.

Поветкин встал между чемпионами. И будет драться за пояс

Ранее появилась информация о том, что WBA дала Джошуа 24 часа, чтобы он договорился о бое с Поветкиным. Если бы этого не произошло, британец был бы лишен титула.

– Я получил письмо от промоутера Джошуа Эдди Хирна, – цитирует World Boxing News Финкела. – В нем идет речь о том, что свой следующий бой он проведет не против Уайлдера. При этом они хотят организовать бой с американцем 13 апреля 2019 года на "Уэмбли". После 15 сентября, думаю, Джошуа проведет бой с Поветкиным.

Ранее появлялась информация о том, что бой между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября. При этом место проведения поединка пока неизвестно.