Следующий бой Фьюри состоится 18 августа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет следующий бой 18 августа, сообщает Independent со ссылкой на промоутера боксреа Фрэнка Уоррена. По словам представителя боксера, его клиент выйдет на ринг в Белфасте.

При этом Уоррен не стал называть имя следующего соперника Фьюри, сказав лишь, что бой пройдет на арене Winsdor Park. Также он добавил, что в конце года боксер может встретиться с чемпионом мира в первом тяжелом весе Тони Белью.

Напомним, на прошлой неделе экс-чемпион мира провел первый бой после длительнего перерыва, одержав победу нехническим нокаутом в четвертом раунде над албанцем Сефером Сефери.