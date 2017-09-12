Следующим соперником Усика может стать Бриедис

Менеджер чемпиона мира по версии WBO Александра Усика Эгис Климас сообщил о том, что следующим соперником украинца может стать Майрис Бриедис. Ранее Усик одержал победу над немцем Марко Хуком. Поедтинок завершился техническим нокаутом в 10 раунде.

– Не может быть ничего лучше, чем такая победа Усика. Это был хороший бой и красивый бокс, – приводит Boxingtalk слова Климаса. – Думаю, этот поединок был одним из лучших в его карьере. И я рад, что он не реагировал на грязь, которую позволил себе Хук до и во время боя. Мне кажется, что следующим соперником Усика станет Бриедис.