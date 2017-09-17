Шугар Рэй Леонард: "Бой Головкин - Альварес круче Супербоула!"

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард отметил, что ждет зрелищного поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По его словам, этот бой будет интереснее, чем Супербоул, который считается главным событием в американском спорте.

- Это будет невероятный бой. Это именно то, что нужно сейчас боксу, - приводит TMZ слова Леонарда. - Я был отдал предпочтение Головкину, но Альварес находится в лучшей форме в своей жизни. Это как Супербоул? Нет, это круче Суперболуа!

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.