Сергей Ковалев: "Сейчас мне не до бокса. Наверное, пора завязывать с этим"

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что подумывает о завершении карьеры. Россиянин 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе, потерпев свое второе поражение в карьере.

– Я веду определенный тренировочный процесс, – цитирует "Р-Спорт" Ковалева. – В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры.

Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьей. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с богом. Сейчас не до бокса.