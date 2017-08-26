Сергей Деревянченко рассчитывает встретиться с победителем боя Головкин – Альварес

Украинский боксер Сергей Деревянченко намерен провести бой с победителем поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом. По его мнению, фаворитом в этом бою будет Головкин.

– Я готов сразиться за титул с победителем боя Головкин – Альварес, – цитирует Boxing Scene Деревянченко. – Думаю, победу одержит Головкин. Не могу дождаться, когда встречусь с ним.

На счету украинского боксера 11 боев, в которых он одержал 11 побед, 9 из них – нокаутом. Накануне, 25 августа, Деревянченко одержал досрочную победу над багамцем Туреано Джонсоном, отправив его в нокаут за 40 секунд до конца последнего раунда.