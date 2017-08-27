Руслан Проводников: "Слава богу, Мейвезер сделал из Макгрегора клоуна"

Бывший чемпион мира Руслан Проводников считает, что непобежденный чемпион мира Флойд Мейвезер в поединке с чемпионом UFC Конором Макгрегором показал свой класс. Бой завершился поражением бойца смешанного стиля техническом нокаутом в 10-м раунде.

– У меня было лишь одно желание – чтобы Мейвезер показал свой класс и что такое бокс, – цитирует ТАСС Проводникова. – Бокс – это не драка, а искусство. При всем уважении к Макгрегору, мне хотелось, чтобы Мейвезер сделал из него клоуна, поскольку не может спортсмен просто так перейти в бокс и драться на равных. Так что, слава богу, что это случилось.

Бой я не смотрел, не хотел тратить время на то, что мне неинтересно. Мне лишь хотелось, чтобы Мейвезер продемонстрировал, что такое бокс, чтобы другим было неповадно.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция