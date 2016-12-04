Руслан Проводников: "Главное, что Лебедев закончил бой на своих ногах"

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO россиянин Руслан Проводников отметил, что бой между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым был равным. Главное, по его словам, что обошлось без серьезных травм. Сегодня в Москве Лебедев раздельным решением судей проиграл Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Другой пояс Лебедева WBA (Super) на бой не выставлялся.

– Бой был достаточно равный, конкурентный. Я верил, что, наверное, поднимут руку Денису, – цитирует Р-Спорт Проводникова. – Но все-таки этот нокдаун в пятом раунде – не хватило немножко... Думал, что Денис достаточно сделал для победы. Но это его величество бокс. Главное, что Денис закончил бой на своих ногах. Слава богу, что никаких серьезных травм нет. Все остальное это ерунда.

Мурат – молодой, здоровый парень, который пришел за своим шансом. Я ожидал, что он пойдет вперед за своим шансом. Заслуженная победа. Хороший, конкурентный бой. Как судьи решили – так решили. Думаю, что многие захотели бы увидеть этот бой второй раз. Бой был очень зрелищный.