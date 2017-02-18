Рой Джонс: "Меня зовут Рой "мне плевать" Джонс, и я готов драться с Мэйфилдом"

Американский и российский боксер Рой Джонс-младший выразил готовность встретиться с Каримом Мэйфилдом, изъявлявшим желание встретиться с ним. Сегодня 48-летний Джонс нокаутировал Бобби Ганна в бою за титул WBF в первом тяжелом весе.

- Вы слышали, что еще один боксер из Нью-Джерси вызвал вас на бой?

- Нет, как его зовут?

- Мэйфилд.

- Мы готовы с ним драться.

- Нужно поговорить с его менеджером.

- Мы подождем и будем драться. Меня зовут Рой "мне плевать" Джонс-младший. Рой "мне плевать" Джонс-младший. 48 лет.

- Вы готовы к бою с Мэйфилдом?

- Почему бы и нет?