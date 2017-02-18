Рой Джонс: "Меня зовут Рой "мне плевать" Джонс, и я готов драться с Мэйфилдом"

Американский и российский боксер Рой Джонс-младший выразил готовность встретиться с Каримом Мэйфилдом, изъявлявшим желание встретиться с ним. Сегодня 48-летний Джонс нокаутировал Бобби Ганна в бою за титул WBF в первом тяжелом весе.
- Вы слышали, что еще один боксер из Нью-Джерси вызвал вас на бой?
- Нет, как его зовут?
- Мэйфилд.
- Мы готовы с ним драться.
- Нужно поговорить с его менеджером.
- Мы подождем и будем драться. Меня зовут Рой "мне плевать" Джонс-младший. Рой "мне плевать" Джонс-младший. 48 лет.
- Вы готовы к бою с Мэйфилдом?
- Почему бы и нет?