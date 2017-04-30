Роб Маккракен: "В 11-м раунде Кличко стал заметно медленнее"

Тренер британского боксера Энтони Джошуа Роб Маккракен подчеркнул после боя своего подопечного с Владимиром Кличко, что украинец стал заметно медленнее в 11-м раунде. Специалист отметил волевые качества Джошуа, который по ходу поединка побывал в нокдауне.

– Он должен был прийти в себя после нокдауна, – приводит BBC слова Маккракена. – Ему удалось собраться и перестроиться, что говорит об уровне Энтони. Мы понимали, что впереди еще четыре раунда, и нужно использовать каждый. К 11-му раунду Кличко стал заметно медленнее, и Джошуа нашел возможность для ударов. Как и всегда. Мы верили, что случится в 11-м или 12-м раунде.

"СЭ" вел трансляцию поединка