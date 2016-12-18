09:26 | БОКС — Профессиональный

Расследование по "делу Поветкина" завершат в 2017 году

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Александр ПОВЕТКИН.Поветкин провалил допинг-тест. Но на бой выйдет. Что происходит

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подчеркнул, что организация завершит расследование в отношении подозреваемого в употреблении допинга россиянина Александра Поветкина в начале 2017 года. Вчера в анализах боксера было обнаружено запрещенное вещество остарин.

- Мы начали расследование, - приводит ТАСС слова Сулеймана. - Сейчас достаточно мало время остается до нового года, будет много выходных дней. Мы завершим расследование в начале 2017 года.

Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.

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http://tass.ru/sport/3883430

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