Расследование по "делу Поветкина" завершат в 2017 году

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подчеркнул, что организация завершит расследование в отношении подозреваемого в употреблении допинга россиянина Александра Поветкина в начале 2017 года. Вчера в анализах боксера было обнаружено запрещенное вещество остарин.

- Мы начали расследование, - приводит ТАСС слова Сулеймана. - Сейчас достаточно мало время остается до нового года, будет много выходных дней. Мы завершим расследование в начале 2017 года.

Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.